Путин и Порошенко обсудили обмен удерживаемыми лицами

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщают пресс-службы обоих лидеров.
Темами беседы глав государств стали ситуация в Донбассе, возможное развертывание в зоне конфликта миссии ООН и обмен удерживаемыми лицами. Инициатором разговора была украинская сторона, отмечает пресс-служба Кремля.
Путин обратил особое внимание на обострение обстановки в зоне конфликта в Донбассе.
Порошенко же сделал акцент на необходимости «освободить украинских заложников», находящихся на территории РФ, Крыма (присоединение которого к России Украина не признает – прим. Т-и) и самопровозглашенных республик Донбасса. Он также напомнил о важности допуска украинского омбудсмена к голодающему Олегу Сенцову и другим политзаключенным-украинцам. Шла речь и о необходимости обеспечить допуск российского уполномоченного по правам человека к заключенным россиянам.
Обе стороны согласились с необходимостью исполнения Минских договоренностей и активизации переговоров в «нормандском формате». Также состоялось обсуждение размещения в Донбассе миссии ООН. Пресс-служба украинского лидера назвала ее «миротворческой», а пресс-служба российского – миссией «по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».
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