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Татар-информ

21 июня 2018, 17:16

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Земфира станет хедлайнером Фестиваля болельщиков в Казани

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Фото: instagram.com/zemfiralive

Певица исполнит для жителей и гостей города известные всем хиты.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Певица Земфира Рамазанова станет одним из хедлайнеров концерта, который пройдет 4 июля возле Центра семьи «Казан». Вместе с ней на сцену выйдут электронный музыкант Mujuice и группа Therr Maitz.

Земфира исполнит для жителей и гостей города свои известные всем хиты. В арсенале у певицы шесть номерных альбомов – «Земфира» (1999), «Прости меня моя любовь» (2000), «Четырнадцать недель тишины» (2002), «Вендетта» (2005), «Спасибо» (2007) и «Жить в твоей голове» (2013).

Ранее в СМИ появилась информация об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде в связи с запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Однако мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заверил, что концерт Земфиры в Казани состоится.

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