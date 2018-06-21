Земфира станет хедлайнером Фестиваля болельщиков в Казани

Певица исполнит для жителей и гостей города известные всем хиты.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Певица Земфира Рамазанова станет одним из хедлайнеров концерта, который пройдет 4 июля возле Центра семьи «Казан». Вместе с ней на сцену выйдут электронный музыкант Mujuice и группа Therr Maitz.



Земфира исполнит для жителей и гостей города свои известные всем хиты. В арсенале у певицы шесть номерных альбомов – «Земфира» (1999), «Прости меня моя любовь» (2000), «Четырнадцать недель тишины» (2002), «Вендетта» (2005), «Спасибо» (2007) и «Жить в твоей голове» (2013).



Ранее в СМИ появилась информация об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде в связи с запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Однако мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заверил, что концерт Земфиры в Казани состоится.