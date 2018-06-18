Ильсур Метшин: Пока ни о какой отмене концерта Земфиры в Казани не слышали

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Информации об отмене концерта Земфиры в Казани не поступало. Об этом в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Ранее в СМИ появилась информация об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде в связи с запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу.
«Мне тяжело комментировать, что происходит у наших коллег. У нас серьезные деятели культуры, которые живут и творят в Казани и за ее пределами, поэтому свой состав очень сильный и будет представлен. Пока ни о какой отмене не слышали. Я не могу сказать, что будет завтра, но пока мне ничего не известно», – отметил Метшин.
Концерт певицы в столице Татарстана запланирован на 4 июля на фестивале болельщиков.
Следующая новость
Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий (Confederation – с англ. языка означает «союз»).
43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.
Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.
Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, планирует ли посещать матчи в других городах.
В лагере татарстанцы пройдут спортивно-оздоровительную программу и повысят уровень навыков в футболе, баскетболе и плавании.
Ранее в СМИ сообщили об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде.
ДТП с участием строительной техники и легковушек произошло сегодня днем на улице Химиков.
С 9 по 13 июля в Казани пройдет бизнес-тренинг для декретниц.
Самой популярной среди участников забега оказалась дистанция в 10 км.
Мэр Казани прокомментировал ситуации, когда в период чемпионата мира по футболу его дважды останавливали инспекторы ГИБДД.
Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.
Пять золотых символов православной веры, специально изготовленные московскими мастерами, засверкали на куполах православной святыни.
46-летний мужчина настолько хотел опохмелиться, что даже костыли и закрытые двери медцентра не стали для него препятствием.
Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.
Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.
В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.
К Универсиаде-2013 в городе было высажено 3,5 млн цветов.
Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов.
Финансирование летней оздоровительной кампании составило порядка 1,46 млрд рублей из бюджета РТ.
Благодаря таланту заключенных экспозиция Ушаковского зала краеведческого музея Менделеевска пополнилась антикварными стульями позапрошлого века.
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»