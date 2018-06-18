Ильсур Метшин: Пока ни о какой отмене концерта Земфиры в Казани не слышали

Ранее в СМИ сообщили об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Информации об отмене концерта Земфиры в Казани не поступало. Об этом в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде в связи с запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу.

«Мне тяжело комментировать, что происходит у наших коллег. У нас серьезные деятели культуры, которые живут и творят в Казани и за ее пределами, поэтому свой состав очень сильный и будет представлен. Пока ни о какой отмене не слышали. Я не могу сказать, что будет завтра, но пока мне ничего не известно», – отметил Метшин.

Концерт певицы в столице Татарстана запланирован на 4 июля на фестивале болельщиков.