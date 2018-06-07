Сергей Шнуров представит в Казани свои новые хиты

Одной из последних работ «Ленинграда» стало совместное творчество с певицей Глюкозой.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 5 июля в «Татнефть-арене» Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представят жителям и гостям столицы Татарстана новые хиты.



Одной из последних работ «Ленинграда» стало совместное творчество с певицей Глюкозой. Артисты выпустили анимационный клип на песню «Жу-Жу», посвященный вечно недовольным россиянам.



Еще один клип на композицию «Не Париж» был представлен к 8 Марта этого года. Главная героиня – домохозяйка, исполняющая прихоти мужа, сидящего со сломанной ногой за компьютером. Однако она превращается в суперженщину после телефонного звонка.

Музыкант представит не только новые песни, но и полюбившиеся публике за 20 лет творческой деятельности хиты: «Лабутены», «Очки Собчак», «В Питере – пить», «WWW», Ты работаешь в офисе», «Патриотка», «Не хочу на дачу», «Ах, уехала жена», «Мэджик пипл, вуду пипл» и многие другие.



Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram'e стихи о пенсионной реформе. Музыкант сравнил пенсионный возраст с морковкой перед осликом. «Пенсионный возраст, как морковка, / Перед осликом, что кружит у колодца. / Не достичь его, как горизонта. / Ты к нему, а он совсем не ближе», – написал он. Многие поклонники сочли, что Шнур «попал в точку».