Сергей Шнуров представит в Казани свои новые хиты

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Фото: пресс-служба компании
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 5 июля в «Татнефть-арене» Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представят жителям и гостям столицы Татарстана новые хиты.
Одной из последних работ «Ленинграда» стало совместное творчество с певицей Глюкозой. Артисты выпустили анимационный клип на песню «Жу-Жу», посвященный вечно недовольным россиянам.
Еще один клип на композицию «Не Париж» был представлен к 8 Марта этого года. Главная героиня – домохозяйка, исполняющая прихоти мужа, сидящего со сломанной ногой за компьютером. Однако она превращается в суперженщину после телефонного звонка.
Музыкант представит не только новые песни, но и полюбившиеся публике за 20 лет творческой деятельности хиты: «Лабутены», «Очки Собчак», «В Питере – пить», «WWW», Ты работаешь в офисе», «Патриотка», «Не хочу на дачу», «Ах, уехала жена», «Мэджик пипл, вуду пипл» и многие другие.
Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram'e стихи о пенсионной реформе. Музыкант сравнил пенсионный возраст с морковкой перед осликом. «Пенсионный возраст, как морковка, / Перед осликом, что кружит у колодца. / Не достичь его, как горизонта. / Ты к нему, а он совсем не ближе», – написал он. Многие поклонники сочли, что Шнур «попал в точку».
143 килограмма карбоната, выпущенного в новой упаковке, уже изъяты из торгового оборота и в скором времени будут утилизированы.
Планируется субсидировать строительство теплиц, закладку садов, содержание кобыл старше трех лет.
Одной из последних работ «Ленинграда» стало совместное творчество с певицей Глюкозой.
В результате инцидента ожоги получил водитель и пассажир автомобиля.
Пополнение бюджета страны, необходимое для реализации социальных инициатив, требует роста трудоспособного населения.
Мохсен Могамедкиа поступил в один из госпиталей FIFA в Казани с обострением сердечного заболевания.
Поставщиком определено предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».
Рустам Минниханов предложил иранским бизнесменам обдумать возможность выхода на российский рынок.
В Малом зале Камаловского театра был показан перформанс «Метаморфозы».
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Гузель Габдрахманова из Балтасей будет представлять Татарстан в октябре на международном конкурсе.
Опасная зола после переработки станет безопасным стройматериалом, который может заместить собой цемент.
Футболист казанского «Рубина» заявил, что считает критику иранцев в свой адрес незаслуженной.
Действие дифференцированных налоговых ставок продлено на 2019 год.
Принятое Госдумой постановление дает возможность серьезно скорректировать инициативу об ограничении изучения родных языков.
Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Оренбург недалеко от села пункта Бима.
Президент Татарстана счел ЧМ-2018 «великолепной возможностью» для презентации возможностей страны.
21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения