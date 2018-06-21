Апокалипсису в Казани продлили арест

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Фото: Елена Кривопатре
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Приволжский районный суд продлил содержание под стражей Тихону Апокалипсису и его предполагаемым подельникам.
41-летний Тихон Апокалипсис, 26-летний Виктор Санников – оба уроженцы Томской области, 55-летний Николай Сабанов, а также гражданин Казахстана 27-летний Роман Давтян просили суд изменить меру пресечения на более мягкую. Они уверяли, что не смогут повлиять на свидетелей и потерпевшего.
Также некоторые из них пожаловались на ухудшения здоровья. Однако суд решил оставить без изменения ранее выбранную меру пресечения.
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