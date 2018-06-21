Апокалипсису в Казани продлили арест

Тихона Апокалипсиса и троих его подельников суд оставил под стражей, еще одному продлили домашний арест.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Приволжский районный суд продлил содержание под стражей Тихону Апокалипсису и его предполагаемым подельникам.

41-летний Тихон Апокалипсис, 26-летний Виктор Санников – оба уроженцы Томской области, 55-летний Николай Сабанов, а также гражданин Казахстана 27-летний Роман Давтян просили суд изменить меру пресечения на более мягкую. Они уверяли, что не смогут повлиять на свидетелей и потерпевшего.

Также некоторые из них пожаловались на ухудшения здоровья. Однако суд решил оставить без изменения ранее выбранную меру пресечения.

ИА «Татар-информ» рассказывало, что пятерых мужчин задержали сотрудники отдела по борьбе с групповой преступностью еще в августе прошлого года. Их обвиняют в похищении 21-летнего жителя Казани.

По версии следствия, обвиняемые держали парня в квартире одной из многоэтажек, избивали и вымогали у него без малого миллион рублей.

Сегодня суд продлил четверым подозреваемым срок содержания в СИЗО до 22 сентября. Пятому участнику группы – Мифтахову на тот же срок продлили домашний арест.