В Казанском Кремле пройдет гала-концерт фестиваля «Музыка веры»

На концерте прозвучит духовная музыка разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 26 июня в Пушечном дворе Казанского Кремля в седьмой раз пройдет гала-концерт фестиваля духовной музыки «Музыка веры», сообщает ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.



На концерте прозвучит духовная музыка разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках.



Для зрителей выступят Государственный камерный хор РТ, камерный оркестр «Новая музыка», вокалисты Радик Салимов, Алина Шарипжанова, Ильгиз Шайхразиев, Школа этнических барабанов EthnoArt. Александра Бозиянц исполнит композиции на дудуке, а Анна Благова сыграет на тибетских чашах.



Фестиваль начал проводиться в республике с 2012 года. С тех пор он объединяет людей разных конфессий и всех национальностей, проживающих в Татарстане. Организаторами «Музыки веры» являются Министерство культуры РТ и Большой концертный зал им. С. Сайдашева.



Вход на концерт свободный.

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