В Казани пройдет фестиваль современной хореографии «Площадь Свободы»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 23 июня в 19:00 часов в сквере имени Аксенова в рамках программы «Ясно. Прекрасно» пройдет фестиваль современной хореографии «Площадь Свободы», сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.
Создателями проекта стали молодые казанские хореографы. По их задумке фестиваль призван познакомить участников с творчеством коллективов, работающих в направлениях современный и экспериментальный танец.
В фестивале примут участие казанские коллективы. Для посетителей сквера выступят театр танца «Дорога из города», творческий проект «Немая рыба», Virtus crew, студия современной хореографии INDIGO, творческая лаборатория кафедры современного и спортивно-бального танца КазГИК «Дом Солнца», творческая коллаборация «В последний момент» и выпускники пластического курса «С*Движение».
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут показы хореографических спектаклей, а 24 июня — мастер-классы от гостей. Молодой проект из Вологды O’She TheARTe выступит со спектаклем «НКП», а Челябинский театр современного танца покажет спектакль «Год без любви», номинированный на национальную премию «Золотая маска».
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