В Москве состоялся вечер памяти поэта Ахмета Саттара

Ахмет Саттар скончался 14 июня в Анапе во время лечения и 17 июня был похоронен в родной деревне Кочко-Пожарки Нижегородской области.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Москве прошел вечер памяти заслуженного работника культуры Татарстана, члена союза писателей России и Татарстана, лауреата премии имени Ломоносова и Хади Такташа поэта Ахмета Саттара, сообщает пресс-служба «Штаба» татар Москвы.



Ахмет Саттар скончался 14 июня в Анапе во время лечения и 17 июня был похоронен в родной деревне Кочко-Пожарки Нижегородской области.



Ахмет Саттар был автором популярных романсов на русском и татарском языках. Композиции на его стихи вошли в репертуар Елены Образцовой, Рената Ибрагимова и других известных исполнителей. Саттар также являлся автором слов знаменитых романсов татарского композитора Рустема Яхина «Серле кузлэр», «Ялгыз агач».



Почтить память поэта пришли академик РАН Роберт Нигматулин, писатель Ямиль Мустафин, заслуженная артистка Татарстана, директор татарской школы №1186 имени М. Джалиля Роза Хабибуллина-Шакирова, летчик-испытатель Айрат Ахъяров, заслуженный врач России Дания Каримова и многие другие.



На вечере памяти каждый участник рассказал о поэте. По традиции в первую очередь представитель Московского муфтията Ислям хазрат Валитов прочитали мусульманскую молитву и собравшимся обратился проповедью о ценностях жизни. Далее собравшиеся декламировали стихи поэта и исполнили композиции.