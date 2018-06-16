Скончался выдающийся татарский поэт Ахмет Саттар

При жизни Ахмета Саттара называли современным Омаром Хайямом.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Москве скончался поэт, заслуженный работник культуры РТ, член Союза писателей РФ и РТ, автор романсов на русском и татарском языках Ахмет Саттар. Об этом сообщает Штаб татар Москвы.

«Склоняем голову в глубокой скорби и выражем сердечные соболезнования родным и близким Ахмета Саттара. Светлая память о прекрасном человеке и большом патриоте своего народа навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении штаба.

Ахмет Саттар – лауреат премии имени М. Ломоносова и Х. Такташ, член Международной федерации журналистов. Еще при жизни его называли современным Омаром Хайямом.

Поэт Ахмет Саттар активно принимал участие в мероприятиях Штаба татар Москвы. В ноябре прошлого года он выступил на круглом столе о проблемах татарского языка, отметив, что одним из рычагов сохранения языка является татарская семья, также принимал участие на вечере поэта Мусы Джалиля и многих других. Встреча с актером Фанисом Зиганшиным стала его последней встречей с активистами Штаба татар Москвы.

20 июня в 19 часов в штабе пройдут вечер памяти Ахмета Саттара.