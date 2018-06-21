Трамп заявил о желании «поладить» с Россией

Американский лидер рассказал о стремлении улучшить отношения с Россией во время митинга в Миннесоте.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп хочет наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в ходе митинга в Миннесоте, сообщает RT.

«Я скажу вам, мы хотим поладить с Россией», — сказал Трамп.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кремль не исключил встречу Путина и Трампа этим летом.