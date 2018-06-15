Кремль не исключил встречу Путина и Трампа этим летом

Президент США заявил о возможности переговоров с российским коллегой в ближайшее время.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Российская сторона не исключает проведения переговоров Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа уже этим летом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о возможности встречи глав России и Штатов в ближайшее время. Президент США допустил, что саммит может быть организован уже летом.

Ранее дипломатический источник РБК также не исключил проведения переговоров в летний период.