Кремль не исключил встречу Путина и Трампа этим летом

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Российская сторона не исключает проведения переговоров Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа уже этим летом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о возможности встречи глав России и Штатов в ближайшее время. Президент США допустил, что саммит может быть организован уже летом.
Ранее дипломатический источник РБК также не исключил проведения переговоров в летний период.
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