Румыния признала Карину Цуркан своей гражданкой

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан является румынской гражданкой, сообщает РБК со ссылкой на посольство Румынии в Москве.
Глава Министерства иностранных дел республики Теодор Мелешкану заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты. Но в молдавском МИДе сообщили, что Карина Цуркан отказалась от их гражданства уже давно. В 2016 году она получила разрешение оставить молдавское гражданство.
На сайте энергетической компании «Интер РАО», в которой Цуркан занимает должность топ-менеджера, указано, что Цуркан имеет российское гражданство.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщали, что Карину Цуркан арестовали по подозрению в шпионаже.
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