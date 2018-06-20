Румыния признала Карину Цуркан своей гражданкой

Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан является румынской гражданкой, сообщает РБК со ссылкой на посольство Румынии в Москве.

Глава Министерства иностранных дел республики Теодор Мелешкану заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты. Но в молдавском МИДе сообщили, что Карина Цуркан отказалась от их гражданства уже давно. В 2016 году она получила разрешение оставить молдавское гражданство.

На сайте энергетической компании «Интер РАО», в которой Цуркан занимает должность топ-менеджера, указано, что Цуркан имеет российское гражданство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщали, что Карину Цуркан арестовали по подозрению в шпионаже.