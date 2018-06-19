Суд арестовал подозреваемою в шпионаже Карину Цуркан

В Министерстве энергетики РФ рассказали, что не располагают информацией касаемо уголовного дела в отношении арестованной.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Московский Лефортовский суд вынес решение о заключении под стражу Карину Цуркан, сообщает ТАСС.

Карина Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. В суде отказались раскрыть подробности уголовного дела, объяснив это тем, что дело имеет гриф «секретно».

В Министерстве энергетики РФ также рассказали, что не располагают информацией касаемо уголовного дела в отношении арестованной, но осуществляет в пределах своей компетенции помощь следствию.

В энергетической компании «Интер РАО» в составе руководства числится полна тезка подозреваемой. По словам компании, Карина Цуркан на текущий момент находится в отпуске.