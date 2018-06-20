Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Челнах отпустили из больницы

Из десяти пассажиров микроавтобуса в больницу обратились шесть человек.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Пострадавших при столкновении микроавтобуса и мусоровоза в Набережных Челнах медики осмотрели и отпустили домой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Из десяти пострадавших после ДТП за помощью обратились шесть человек. Детей среди пострадавших нет. Всех обратившихся врачи осмотрели и отпустили домой, все находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказала сотрудник пресс-службы Минздрава РТ Рания Сабирова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла сегодня днем недалеко от Автозаводского рынка.

По предварительным данным, водитель мусоровоза «КАМАЗ» остановился на обочине, чтобы загрузить мусор. Почти сразу в большегруз врезался микроавтобус с пассажирами.