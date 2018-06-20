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Татар-информ

20 июня 2018, 14:55

Происшествия

В Челнах в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

Фото: instagram.com/yakimov1971igor/

56-летнего водителя пассажирского микроавтобуса зажало в салоне автомобиля.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В столкновении микроавтобуса «ГАЗель» и мусоровоза в Набережных Челнах пострадали шесть человек, сообщает газета «Челнинские известия».

ДТП произошло сегодня днем недалеко от Автозаводского рынка.

По предварительным данным, водитель мусоровоза «КАМАЗ» остановился на обочине, чтобы загрузить мусор. Почти сразу в большегруз врезалась пассажирская «ГАЗель».

Удар был такой силы, что кабина «ГАЗели» сильно деформировалась, а водителя маршрутки зажало в салоне. Прибывшие к месту аварии спасатели смогли деблокировать 56-летнего шофера, после чего передали в руки медикам скорой помощи.

Пятеро пассажиров «ГАЗели» также получили в аварии различные травмы. Троих пострадавших доставили в больницу Автограда.

 

 

Публикация от Игорь Якимов (@yakimov1971igor)

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