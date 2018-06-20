Опубликовано видео плачевного состояния украинских танков «Оплот»

Состояние танка не позволяет проводить стрельбы, тогда как руководство обвиняет солдат в том, что они «не умеют стрелять».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Телеканал «Звезда» опубликовал видео поломок украинского танка Т-84У «Оплот» во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии.

На записи видно, как боевая машина «ходит ходуном», при этом трясутся и внутренние детали, и сама пушка.

По мнению автора ролика, состояние танка не позволяет проводить стрельбы, тогда как руководство обвиняет солдат в том, что они «не умеют стрелять».

Ранее участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев рассказал, почему в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в Германии украинские танки пришли последними.