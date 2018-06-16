Украинский военный объяснил поражение «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ

Техническое состояние нового украинского танка Т-84 «Оплот», который ВСУ получили вместо Т-64, оставляет желать лучшего, сказал капитан Роман Багаев.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в ФРГ украинские танкисты пришли последними. О причинах поражения рассказал участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Новинарня».

По словам Багаева, состояние новейшего украинского танка Т-84 «Оплот», который ВСУ получили вместо Т-64, оставляет желать лучшего.

«А ничего не удалось сделать. Мы поехали на четырех машинах. Во время „операции в наступлении“ выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики», — сказал Багаев.

Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась, пришлось дозаряжать вручную, рассказал военный.

Также украинская команда потерпела поражение из-за незнания натовской специфики, языковых проблем и отставания в тактике, пояснил Багаев.