С 1 июля в России ветеринарно-сопроводительные документы будут оформлять через систему «Меркурий»

Ежедневно в РТ оформляется до 50 тыс. электронных ветсертификатов.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). С 1 июля на территории России начнет действовать информационная система «Меркурий», через которую будет проходить оформление ветеринарно-сопроводительных документов. В Татарстане электронный документооборот внедряется с 2015 года — ежедневно в республике оформляется 50 тысяч ветеринарных документов.

«Система „Меркурий“ позволит избежать использования поддельных документов. Некоторые нечестные на руку предприниматели получают документы, потом стирают с них информацию и записывают то, что нужно им», — рассказал во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по РТ Ильшат Мухаметшин.

Однако в РТ таких случаев — единицы. И преимущественно такие факты выявляются не у республиканских представителей агросектора, а у торговцев, прибывших в Татарстан.

«Как правило, незаконные документы печатаются на похищенных бланках. Это проблема халатности на местах. Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфе, под присмотром. Однако некоторые сотрудники просто кладут их в шкаф», — поделился ветеринарный врач ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахмитов.

Любой производитель — а таких в Татарстане насчитывается порядка 79 тысяч, отдает свою продукцию на проверку ветеринарам, а врачи, в свою очередь, вносят данные в систему.

После этого сырье попадает на завод, а полученная из него продукция также оказывается в системе. Таким образом «Меркурий» позволяет отследить продукты от поля и до прилавка.