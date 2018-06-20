Руководство РТ выразило соболезнования Олегу Глебову в связи со смертью отца

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Аппарат Президента Татарстана выразил глубокие соболезнования руководителю секретариата Государственного Советника Республики Татарстан Олегу Глебову в связи со смертью отца. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Президента.
«Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование Глебову Олегу Витальевичу, заместителю руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан – руководителю секретариата Государственного Советника Республики Татарстан, в связи с кончиной отца Глебова Виталия Михайловича», – говорится в тексте сообщения.
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