Руководство РТ выразило соболезнования Олегу Глебову в связи со смертью отца

«Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование Глебову Олегу Витальевичу<...>», – говорится в тексте сообщения.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Аппарат Президента Татарстана выразил глубокие соболезнования руководителю секретариата Государственного Советника Республики Татарстан Олегу Глебову в связи со смертью отца. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Президента.



«Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование Глебову Олегу Витальевичу, заместителю руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан – руководителю секретариата Государственного Советника Республики Татарстан, в связи с кончиной отца Глебова Виталия Михайловича», – говорится в тексте сообщения.

Четыре дня назад Премьер-министр РТ Алексей Песошин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Евгения Никольского.