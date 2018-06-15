Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Евгения Никольского

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Фото: ras.ru
(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). 14 июня на 72-м году после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый – Евгений Никольский. В соболезновании говорится, что «общественность Татарстана понесла невосполнимую утрату». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Евгений Никольский – действительный член Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биофизики синаптических процессов Казанского института биохимии и биофизики федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН».
Как сказано в обращении руководства республики, Евгений Евгеньевич родился в семье военного 11 апреля 1947 года в городе Таллине Эстонской Советской Социалистической Республики. Окончив казанскую физико-математическую школу № 131, в 1965 году поступил и в 1971 году окончил лечебно-профилактический факультет Казанского государственного медицинского института.
В 1983 году Евгений Евгеньевич утвержден в должности заведующего кафедрой медицинской и биологической физики Казанского государственного медицинского института, а в 1990 году защитил в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова Академии наук СССР докторскую диссертацию на тему «Пресинаптическая холинорецепция в нервно-мышечном синапсе».
«Е. Е. Никольский – автор около трехсот научных работ, в том числе трех монографий, при этом под его руководством защищены три докторские и тринадцать кандидатских диссертаций», – отмечается в некрологе.
Научно-исследовательская, научно-педагогическая и научно-организационная деятельность Евгения Евгеньевича получила широкое признание среди коллег, а ее результаты отмечены многочисленными государственными наградами.
Академик Е. Е. Никольский – заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ 1995 года, награжден медалями имени Йозефа Главки и Яна Пуркинье Академии наук Чехии.
«Светлая память о Евгении Евгеньевиче Никольском навсегда сохранится в наших сердцах», – отмечает Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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