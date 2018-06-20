Главное
Юный правозащитник из Татарстана выиграл путевку на Черное море

Алексей Анисимов

20 июня 2018, 13:20

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Министр культуры и спорта Испании приехал в Казань на матч чемпионата мира

Рекомендуем

Фото: соцсети

В столице Татарстана испанская сборная сыграет матч группового этапа против команды Ирана.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао прилетел в Казань, чтобы поддержать сборную своей страны в матче чемпионата мира против команды Ирана. Об этом в Instagram сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Ирана пройдет в Казани 20 июня. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что игру также планирует посетить президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино (ФИФА).

Следующая новость

Серхио Рамос в Казани вручил футболку сборной Испании министру культуры и спорта страны
Новости дня
16:14
Путин встретился с главой Португалии Марселу Ребелу де Соузой
16:00
«Ростелеком» предоставил высокоскоростной Интернет для фестиваля киберспорта TNA в Казани
15:57
Владыка Феофан о муфтии РТ: У нас полное взаимопонимание, так что спорить не о чем

Высшие ценностные ориентиры двух религий очень близки, отметил митрополит Казанский и Татарстанский.

15:46
Серхио Рамос в Казани вручил футболку сборной Испании министру культуры и спорта страны

Хосе Гирао прилетел в столицу Татарстана, чтобы поддержать испанскую команду в матче чемпионата мира против сборной Ирана.

15:45
В Казани осудили мужчину,который украл полтора миллиона рублей у управляющей компании

Денежные средства экс-начальник службы безопасности УК «Центр микрофинансирования» получил через аффилированных лиц.

15:34
У пригородных поездов Казань — Аэропорт изменится маршрут в дни ЧМ-2018

Информацию по всем измененным маршрутам можно узнать на сайте мэрии Казани.

15:24
Казань вошла в пятерку городов ЧМ-2018 с самым вкусным стрит-фудом

Первые четыре места занимают Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ростов-на-Дону.

15:12
Василь Шайхразиев рассказал о причинах приостановления своих зарубежных поездок в последнее время

Председатель «Милли Шура» будет участвовать во многих мероприятиях в городах Татарстана и России, поэтому пока откладывает зарубежные поездки.

15:00
Егор Тарнавский назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов РТ

Постановление о назначении Кабмин РТ подписал 20 июня.

14:55
В Челнах в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

56-летнего водителя пассажирского микроавтобуса зажало в салоне автомобиля.

14:46
Выпускница музыкальной школы Набережных Челнов сыграла на старинных органах в Германии
14:43
В Татарстане осужденные избавляются от негатива, рисуя автопортреты

Арт-терапевтические занятия проходят под наблюдением пенитенциарных психологов.

14:30
Владимир Путин не смотрел матч Россия – Египет
14:30
ВТБ в три раза ускорил обслуживание клиентов
14:18
Аграриев Татарстана первые полгода не будут штрафовать за отсутствие системы «Меркурий»

Система «Меркурий» с 1 июля станет обязательной для всех занятых в агропромышленном комплексе.

14:08
В связи с выходом из ООН США могут подорвать свою роль сторонника демократии
13:54
Руководство РТ выразило соболезнования Олегу Глебову в связи со смертью отца

«Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование Глебову Олегу Витальевичу<...>», – говорится в тексте сообщения.

13:40
В России планируют изменить цены на водку, коньяк и шампанское
13:32
«Татар-информ» публикует рецензию Musicweb о записи симфоний Малера ГСО РТ и оркестром Кондрашина

Избранные симфонии были выпущены фирмой «Мелодия» в двух интерпретациях – Кирилла Кондрашина и Александра Сладковского.

13:22
Медики назвали самые частые заболевания среди выпускников школ

Ученики 10-11-х классов за период обучения зарабатывают себе проблемы с нервной системой и опорно-двигательным аппаратом.

13:20
Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка

В съемках приняли участие звезды – Венера Ганиева, Айдар Галимов, Айгуль Валиуллина, Максуд Юлдашев, Асаф Валиев, Зуфар Билалов и другие.

13:20
Министр культуры и спорта Испании приехал в Казань на матч чемпионата мира
13:15
Юный правозащитник из Татарстана выиграл путевку на Черное море

11-летний Григорий Ярандаев стал призером всероссийского конкурса Федеральной службы судебных приставов.

13:12
В Казани на Цветочном фестивале откроется «Культурная среда»

На открытии состоится благотворительный концерт «Яшь Йорэклэр» с участием молодых артистов со всей России.

12:59
Сегодня кинологической службе МЧС России исполнилось 22 года

На сегодняшний день в составе МЧС России более 600 кинологических расчетов.

События

20 июняВосемь мифов об оказании первой помощи: казанские спасатели о самых распространенных ошибках

19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу

19 июняСтрасти в Иране: около 15 тысяч болельщиков отправятся в Казань

19 июня«Рубин» вышел из отпуска: новая жизнь без излишеств

19 июняОткупиться не удалось – виновнику смертельной аварии в Казани дали реальный срок

19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника