Министр культуры и спорта Испании приехал в Казань на матч чемпионата мира

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: соцсети
(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао прилетел в Казань, чтобы поддержать сборную своей страны в матче чемпионата мира против команды Ирана. Об этом в Instagram сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.
Матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Ирана пройдет в Казани 20 июня. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что игру также планирует посетить президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино (ФИФА).
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