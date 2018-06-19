Президент ФИФА Инфантино посетит матч мундиаля между сборными Испании и Ирана в Казани

Руководитель Международной федерации футбольных ассоциаций встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино посетит матч чемпионата мира между сборными Испании и Ирана, который пройдет в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Татарстана.

Инфантино прилетит в Казань 20 июня, его встретит Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Матч Испания – Иран глава ФИФА посетит вместе с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Ранее Джанни Инфантино побывал на матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

