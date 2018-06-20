В Казани на Цветочном фестивале откроется «Культурная среда»

На открытии состоится благотворительный концерт «Яшь Йорэклэр» с участием молодых артистов со всей России.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 20 июня, у театра кукол «Экият» открывается ежегодный проект «Культурная среда», сообщается на портале мэрии столицы РТ.

На открытии состоится благотворительный концерт «Яшь Йорэклэр» с участием молодых артистов со всей России, а в эпизодах выступит детская хореографическая студия «Микс» дома культуры «Нагорный». Жители и гости Казани смогут также принять участие в танцевальных мастер-классах.

Культурные мероприятия будут проходить у театра кукол «Экият» каждую среду. С середины августа «Культурная среда» будет также проходить в парке Горького, сквере «Дербышки», сквере имени Аксенова, «Сосновой роще», «Крыльях советов», парке имени Урицкого и Горькинско-Ометьевском лесу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об открытии Цветочного фестиваля у театра кукол «Экият». Казанцы и гости столицы до конца сентября смогут побывать в цветочно-ландшафтной сказке с прудами, розовыми ретромобилями и прудами.