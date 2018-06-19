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Татар-информ

19 июня 2018, 14:46

ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

На открытии Цветочного фестиваля мэр Казани полил грядку и ознакомился с историей железной дороги

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Фото: kzn.ru

Казанцы и гости столицы до конца сентября смогут побывать в цветочно-ландшафтной сказке с прудами, розовыми ретромобилями и прудами.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани у театра кукол «Экият» в четвертый раз стартовал Цветочный фестиваль. В качестве гостя побывал в уникальном городском пространстве и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

В ходе ознакомительной экскурсии компанию главе города составили главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, заместитель руководителя исполкома – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев и другие. Нюансы создания цветочно-ландшафтных шедевров мэру представляли сами участники фестиваля – 18 компаний и предприятий республики.

Фестивальная территория – целый сказочный мир и прекрасная зона для отдыха и фотосессий. Встречает посетителей яркая композиция «Мир сквозь розовые очки», где можно посидеть в розовом ретромобиле на розовых скамеечках парка среди стилизованных статуй в розовых же одеяниях. Рядом с более сдержанным «Шахматным этюдом» гуляющие могут покачаться в гамаках или на качелях, почувствовать прохладу у «Источника» или испытать «Роман со временем», пробравшись внутрь декорированного будильника. Здесь же напоминающий Эйфелеву башню детский веревочный комплекс и огромный букет в модной газетной обертке рядом с первой полосой французской газеты Le Figaro. А еще макеты башни Сююмбике, моста Миллениум и новостроек Казани, утопающие в цветах, сказочный баобаб и аллея рисунков учеников художественной школы на тему «Алиса в стране чудес».

Макет одного из символов современной Казани, моста Миллениум, привлек особое внимание Ильсура Метшина. Однако его попытка поиграть находящимися на мосту машинками провалилась. «Антивандальные?!» – нашелся мэр, поняв, что миниатюрные авто прикреплены к композиции, поэтому их нельзя поднимать и двигать.

Авторы решения со своей стороны пояснили, что множество детей уже пытались с ними поиграть, с удивлением обнаруживая, что это невозможно.

Затем Метшина пригласили зайти в железнодорожный вагон, ставший центром еще одной ландшафтной инсталляции. Как пояснили создатели, над установкой композиции работала профессиональная бригада. Здесь настоящие рельсы, резина, рама, которую привезли специально из Кирова. А все для того, чтобы показать посетителям эволюцию железной дороги. Легким нажатием все желающие могут подать характерный для поездов гудок, а вечером увидеть посвященную поселку Юдино композицию с подсветкой.

На следующем участке у небольших цветочных грядок в ярких костюмах мэра ждали дошколята с лейками. Тот составил им компанию и помог полить посаженное. На пути к большому цветочному дереву Ильсур Метшин познакомился с работами учеников художественной школы. Самую большую картину, портрет Чеширского кота, ребята выполняли совместно, используя разные материалы. Глава Казани пожелал им хороших каникул.

«В этом году и участников Цветочного фестиваля больше, и их география расширилась, и композиции гораздо интереснее. За прошлый год фестиваль посетили 500 тыс. казанцев и гостей города. Он становится излюбленной точкой для детей, пенсионеров, тех, кто рядом живет и специально приезжает сюда. Казань – "она моя", женского рода: ассоциируется с цветами. Мы в этом году высадили 7 млн цветов. И пусть цветы будут и на улицах, и во дворах, и на окнах, а самое главное – в душах и в семьях наших казанцев. Спасибо вам большое, я очень доволен увиденным. Дай Бог, чтобы это стало доброй традицией», – охарактеризовал Ильсур Метшин увиденное.

Как прокомментировал заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуард Вафин, каждая из 18 компаний – участниц Цветочного фестиваля представила по одной композиции, выполненной по собственному эскизу. Еще две композиции – «Отражение» и «Букет» – представлены участниками прошлого года.

Цветочный фестиваль как площадка для досуга со многими активностями будет действовать до конца сентября. Кроме того, вновь заявившиеся в этом году цветочно-ландшафтные решения участвуют в конкурсе по пяти основным номинациям с тремя призовыми местами в каждой. Участники выдвигаются в номинациях «Вертикальные флористические композиции», «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Водные композиции», «Малый сад». Также предусмотрен, как и в прошлом году, приз зрительских симпатий. В основных номинациях победителя назовет в октябре профессиональное жюри, а приз зрительских симпатий будет вручен по итогам народного голосования на сайте flowers.kzn.ru.

«Впервые в этом году помимо благодарственных писем за подписью мэра Казани, которые вручались участникам предыдущих фестивалей, предусмотрены денежные призы. За первое место – 1 млн рублей, за второе – 750 тыс., за третье – 500 тыс. Приз зрительских симпатий – также 1 млн рублей. Наша цель – стимулировать участников делать более качественные и красивые композиции и привлечь интерес к конкурсу», – рассказал Вафин.

Для некоторых компаний участие в Цветочном фестивале уже стало традицией, и они ежегодно представляют здесь свои творения. Есть и новички. Как правило, конкурс привлекает и крупных игроков городского бизнеса, и строительные организации, предприятия жилищно-коммунального комплекса, муниципальные предприятия, а также питомники растений и компании, которые профессионально занимаются ландшафтным дизайном, посадкой цветов и кустарников. Две композиции фестиваля в этом году представлены в сотрудничестве с питомником из соседнего с Татарстаном региона – Самарской области.

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