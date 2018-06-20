На 100-м году жизни умер Паганини балалайки – Михаил Рожков

Музыкант известен своей музыкой на балалайке к фильмам «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень» и другим.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Народный артист России, музыкант-балалаечник Михаил Рожков скончался в возрасте 99 лет, передает ТАСС.

Музыкант известен своей музыкой на балалайке к фильмам «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень» и другим.

Артист сотрудничал с Геннадием Быковым, Георгием Меняевым и Юрием Черновым. Поклонниками его творчества были Любовь Орлова, Петр Глебов, Леонид Утесов.

Рожков был участником Великой Отечественной войны, имел боевые награды.



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