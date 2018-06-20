Умер внук основателя Театра Вахтангова – художник Евгений Вахтангов

Смерть академика Российской академии художеств наступила во вторник, 19 июня.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Москве на 76-м году жизни скончался художник Евгений Вахтангов, внук основателя Театра имени Евгения Вахтангова, передает ТАСС.

Смерть академика Российской академии художеств наступила во вторник, 19 июня.

Евгений Вахтангов работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, в последнее время увлекался абстрактным пуантилизмом. Его полотна входят в собрания Третьяковки в Москве, Русского музея в Санкт-Петербурге, а также в частные коллекции России, Франции, США, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии и других.

Художник также работал над оформлением спектаклей. Он принимал участие в работе над спектаклем «Молодость театра» по пьесе Александра Гладкова.

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