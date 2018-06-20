Казань вошла в пятерку городов ЧМ-2018 с самым вкусным стрит-фудом

Первые четыре места занимают Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ростов-на-Дону.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Столица Татарстана замыкает пятерку лидеров среди городов чемпионата мира по футболу с самым вкусным стрит-фудом для болельщиков и туристов, свидетельствуют данные Tvil.ru.



Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.



Первые четыре места занимают Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ростов-на-Дону.



Казань получила 10 процентов голосов, Москва – 17 процентов, город на Неве – 24 процента, а Самара и Ростов-на-Дону – по 14 процентов голосов.



В Петербурге болельщики лакомятся шоколадом и пирожными в виде футбольных мячей, в Москве угощают калачами с начинками, в Самаре – раками и вяленой рыбой, в Ростове-на-Дону – курниками, а в Казани гостям города предлагают попробовать татарский пирог Зур Бэлиш.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что столица Татарстана попала в топ-5 среди городов ЧМ-2018 на стадии плей-офф.