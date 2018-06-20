Президент Южной Кореи назвал общую цель с Путиным

Достижение денуклеаризации на Корейском полуострове приведет к активизации экономического развития не только двух Корей, заявил Мун Чжэ Ин.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Общая цель Президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Президента РФ Владимира Путина состоит в денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейского лидера.

«У нас с Президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове», — заявил Мун Чжэ Ин.

По его словам, это приведет к активизации экономического развития не только двух Корей.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин может второй раз за год обратиться к Федеральному Собранию.