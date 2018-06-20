Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за год

Президент выступит с посланием до конца 2018-го или в 2019 году.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин может снова обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

Очередное послание может быть оглашено до конца текущего или в следующем году. «И то, и другое возможно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о датах проведения мероприятия.

Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год, поскольку на 1 марта 2018 года было перенесено обращение за 2017 год.

Послание Президента к Федеральному собранию — это ежегодное мероприятие. В его рамках глава государства говорит об основных приоритетах внутренней и внешней политики.