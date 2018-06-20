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Двое жителей Агрызского района РТ погибли в ДТП с «КАМАЗом» в Удмуртии

Татар-информ

20 июня 2018, 08:42

Политика

Генсек ООН прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека

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Антониу Гутерреш хотел бы, чтобы США не выходили из СПЧ.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал решение США покинуть Совет по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека», — говорится в заявлении Дюжаррика. Он также отметил, что модель ООН в этой сфере является важной для защиты прав человека во всем мире.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США вышли из Совета ООН по правам человека.

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