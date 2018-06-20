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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). США вышли из Совета ООН по правам человека, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Никки Хейли. Об этом сообщает RT.
«США официально выходят из Совета ООН по правам человека», — сказала Хейли. При этом США не отказывается от обязательств в сфере прав человека, пояснила она.
Решение обусловлено в частности тем, что Совет, по мнению Вашингтона, предвзято относится к Израилю.
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