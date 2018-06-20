Одним из факторов, повлиявших на это решение, стало якобы предвзятое отношение Совета к Израилю.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). США вышли из Совета ООН по правам человека, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Никки Хейли. Об этом сообщает RT.

«США официально выходят из Совета ООН по правам человека», — сказала Хейли. При этом США не отказывается от обязательств в сфере прав человека, пояснила она.

Решение обусловлено в частности тем, что Совет, по мнению Вашингтона, предвзято относится к Израилю.