Главное
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Татар-информ

20 июня 2018, 06:24

Политика

США вышли из Совета ООН по правам человека

Рекомендуем

Одним из факторов, повлиявших на это решение, стало якобы предвзятое отношение Совета к Израилю.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). США вышли из Совета ООН по правам человека, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Никки Хейли. Об этом сообщает RT.

«США официально выходят из Совета ООН по правам человека», — сказала Хейли. При этом США не отказывается от обязательств в сфере прав человека, пояснила она.

Решение обусловлено в частности тем, что Совет, по мнению Вашингтона, предвзято относится к Израилю.

Следующая новость

Гильмутдинов о решении ГД РФ: Не идет никакой речи о том, чтобы убрать госязыки в вариативную часть
Новости дня
07:06
Нетаньяху приветствовал решение США выйти из Совета ООН по правам человека
06:52
Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за год

Президент выступит с посланием до конца 2018-го или в 2019 году.

06:38
Президент Литвы призвала готовиться к «вторжению» России
06:24
США вышли из Совета ООН по правам человека
06:10
Экипаж «Норда» получил обратно свои паспорта

Анна Шевелева отметила, что возврат паспортов является лишь формой соблюдения прав человека.

05:19
Акция «Судьба человека» в Нижнекамске расширила список точек регистрации

Поисковой отряд «Нефтехимик» примет от жителей города заявки на розыск родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны.

04:33
Альметьевские детсады сразились в конкурсе на лучшую цветочную композицию

Участникам конкурса предстояло доказать, что именно их букеты и композиции самые лучшие, самые красивые и оригинальные.

03:46
Ученые снабдят водолазов «искусственным жиром»
02:12
В Австралии умер старейший на планете орангутан
01:29
Насыщенную праздничную программу готовит Елабуга для жителей Санкт-Петербурга

30 июня в селе Энколово Лениградской области пройдет Сабантуй с участием татарстанцев.

00:16
Рыбно-Слободский, Нурлатский и Сармановский районы РТ отличились в заготовке сена

Больше всего сена заготовили аграрии Рыбно-Слободского района – 600 т.

00:12
Выход сборной России в плей-офф мундиаля в фан-зоне Казани наблюдали около 25 тысяч человек

Площадка Фестиваля болельщиков в столице Татарстана была переполнена — за россиян в этот вечер болели страстно и эмоционально.

19.06 23:56
Суд арестовал подозреваемою в шпионаже Карину Цуркан
19.06 23:42
В Госдуму внесли закон о праздновании Дня отца в России
19.06 23:26
Денис Черышев сравнялся с Роналду по количеству забитых голов на ЧМ-2018
19.06 23:12
Дамир Фаттахов: Решение закрыть вход фан-феста приняли ради безопасности людей

Первый заместитель руководителя исполкома Казани прокомментировал закрытие входа на Фестиваль болельщиков во время матча Россия — Египет.

19.06 23:06
Посмотреть матчи ЧМ в Казани хотят жители 75 регионов России

Среди регионов, откуда поступило наибольшее количество заявок на период мундиаля, лидируют Москва, Пермский край, Башкортостан, Свердловская область.

19.06 22:52
В Музее Пушечного двора представят оружие и доспехи XVI века

Особое место на выставке займет экспонат – двуручный меч ландскнехта, представляющий собой оружие пехоты Европы XVI века.

19.06 22:50
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

В матче второго тура подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта.

19.06 22:38
Тетюшские спортсмены успешно выступили на Первенстве Европы по вольной борьбе

Татарстанские борцы вернулись с победой из Европы.

19.06 22:24
Газпром прокомментировал решение суда Лондона об аресте активов компании
19.06 22:10
В Альметьевске в рамках ЧМ-2018 прошло футбольное состязание

В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения.

19.06 21:56
Экологи РТ пресекли факт самовольного снятия плодородного слоя почвы

Общая площадь поврежденного участка превысила 55 тыс. квадратных метров, а средняя глубина изъятия – 20 см.

19.06 21:50
Фан-зона ЧМ-2018 в Казани заполнилась до отказа к середине первого тайма матча Россия — Египет

Из-за большого количества посетителей организаторы приняли решение закрыть площадку на вход.

19.06 21:34
В Нижнекамске впервые провели инклюзивный фестиваль «Чемодан чудес»

Хэдлайнером фестиваля стала команда больничных клоунов из Набережных Челнов.

События

19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу

19 июняСтрасти в Иране: около 15 тысяч болельщиков отправятся в Казань

19 июня«Рубин» вышел из отпуска: новая жизнь без излишеств

19 июняОткупиться не удалось – виновнику смертельной аварии в Казани дали реальный срок

19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня