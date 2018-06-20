«Прости, Россия, мы были неправы»: Немецкие СМИ извинились за негативный прогноз на ЧМ

Немецкие журналисты были уверены, что сборная России не выйдет в плей-офф.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Немецкий журнал Spiegel Express извинился за свой негативный прогноз касательно игры сборной России на чемпионате мира по футболу, пишут «Известия».

По мнению корреспондентов немецкого издания, хозяева мундиаля не смогли бы выйти в плей-офф. После уверенной победы российской команды над сборной Египта в Spiegel Express вышла статья под заголовком «Прости, Россия, мы были неправы».

Журналисты не верили в сборную России даже после ее победы над Саудовской Аравией в матче открытия, однако выход команды в плей-офф изменил их мнение.

Российские футболисты сильнее многих других команд, отмечает издание, однако испанцы или португальцы могут стать для них «непреодолимой задачей».

«Впрочем, мы один раз уже ошиблись», — заключили авторы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.