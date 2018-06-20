Слуцкий перестанет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале»

Бывший наставник сборной России станет главным тренером голландского ФК «Витесс».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале». Об этом он заявил в ходе матча Россия — Египет в интернет-трансляции «Первого канала».

«К сожалению для меня, я заканчиваю работу на „Первом канале“, потому что необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий.

Экс-наставник российской национальной команды станет главным тренером голландского клуба «Витесс». Первая тренировка Слуцкого с новыми подопечными пройдет 24 июня.

Во время чемпионата мира по футболу Слуцкий комментировал матч открытия между командами России и Саудовской Аравии, а также матчи группового этапа между Германией и Мексикой и между Россией и Египтом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на «Первом канале».