Слуцкий перестанет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале». Об этом он заявил в ходе матча Россия — Египет в интернет-трансляции «Первого канала».
«К сожалению для меня, я заканчиваю работу на „Первом канале“, потому что необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий.
Экс-наставник российской национальной команды станет главным тренером голландского клуба «Витесс». Первая тренировка Слуцкого с новыми подопечными пройдет 24 июня.
Во время чемпионата мира по футболу Слуцкий комментировал матч открытия между командами России и Саудовской Аравии, а также матчи группового этапа между Германией и Мексикой и между Россией и Египтом.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на «Первом канале».
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