Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на «Первом канале»

Комментатор не стал раскрывать причины отказа от сотрудничества.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Спортивный комментатор Василий Уткин не будет комментировать матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года на «Первом канале». Об этом сам журналист рассказал на своем канале в YouTube.

Уткин подчеркнул, что он и канал расстаются «со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью». При этом он не стал раскрывать причины отказа от сотрудничества, попросив уважать его право на частную жизнь.

Журналист также пообещал продолжить высказываться об играх мундиаля на своих страницах в социальных сетях.

Ранее об отказе «Первого канала» от услуг комментатора после «одного звонка» рассказало издание «Палач. click or die». В качестве подтверждения оно указало на то, что вчера, 18 июня, комментировать матч Англия – Тунис вместе с тренером Леонидом Слуцким должен был Василий Уткин, но вместо него это делал Виктор Гусев.