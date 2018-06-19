Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на «Первом канале»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Спортивный комментатор Василий Уткин не будет комментировать матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года на «Первом канале». Об этом сам журналист рассказал на своем канале в YouTube.
Уткин подчеркнул, что он и канал расстаются «со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью». При этом он не стал раскрывать причины отказа от сотрудничества, попросив уважать его право на частную жизнь.
Журналист также пообещал продолжить высказываться об играх мундиаля на своих страницах в социальных сетях.
Ранее об отказе «Первого канала» от услуг комментатора после «одного звонка» рассказало издание «Палач. click or die». В качестве подтверждения оно указало на то, что вчера, 18 июня, комментировать матч Англия – Тунис вместе с тренером Леонидом Слуцким должен был Василий Уткин, но вместо него это делал Виктор Гусев.
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