Акция «Судьба человека» в Нижнекамске расширила список точек регистрации

Рекомендуем
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Акция «Судьба человека» в Нижнекамске, направленная на поиск без вести пропавших солдат, расширила список точек регистрации. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Акция, посвященная Дню памяти и скорби, пройдет 22 июня с 9.00 до завершения митинга на Вечном огне; с 10.00 до 14.00 – в 28-й школе; с 14.00 до 18.00 – в здании медиахолдинга НТР; с 8.00 до 21.30 – у монумента Победы.
В этот день поисковой отряд «Нефтехимик» примет от жителей города заявки на розыск родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны. Участники акции смогут узнать о подвигах, боевых наградах, местах захоронения участников войны, а также найти связанные с ними документы.
Для заявки необходимо знать фамилию, имя и отчество разыскиваемого, год рождения, место рождения, дату и место призыва, а также ФИО его ближайших родственников.
Следующая новость
Поисковой отряд «Нефтехимик» примет от жителей города заявки на розыск родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Участникам конкурса предстояло доказать, что именно их букеты и композиции самые лучшие, самые красивые и оригинальные.
30 июня в селе Энколово Лениградской области пройдет Сабантуй с участием татарстанцев.
Больше всего сена заготовили аграрии Рыбно-Слободского района – 600 т.
Площадка Фестиваля болельщиков в столице Татарстана была переполнена — за россиян в этот вечер болели страстно и эмоционально.
Первый заместитель руководителя исполкома Казани прокомментировал закрытие входа на Фестиваль болельщиков во время матча Россия — Египет.
Среди регионов, откуда поступило наибольшее количество заявок на период мундиаля, лидируют Москва, Пермский край, Башкортостан, Свердловская область.
Особое место на выставке займет экспонат – двуручный меч ландскнехта, представляющий собой оружие пехоты Европы XVI века.
В матче второго тура подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта.
Татарстанские борцы вернулись с победой из Европы.
В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения.
Общая площадь поврежденного участка превысила 55 тыс. квадратных метров, а средняя глубина изъятия – 20 см.
Из-за большого количества посетителей организаторы приняли решение закрыть площадку на вход.
Хэдлайнером фестиваля стала команда больничных клоунов из Набережных Челнов.
Никита Шлейхер в паре с Надеждой Бажиной стал первом в миксте на трехметровом трамплине.
На концертной площадке выступят народные артисты РТ – певицы Гузель Уразова и Иркэ, а также известные артисты, фольклорные ансамбли и коллективы.
19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу