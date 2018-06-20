Акция «Судьба человека» в Нижнекамске расширила список точек регистрации

Поисковой отряд «Нефтехимик» примет от жителей города заявки на розыск родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Акция «Судьба человека» в Нижнекамске, направленная на поиск без вести пропавших солдат, расширила список точек регистрации. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Акция, посвященная Дню памяти и скорби, пройдет 22 июня с 9.00 до завершения митинга на Вечном огне; с 10.00 до 14.00 – в 28-й школе; с 14.00 до 18.00 – в здании медиахолдинга НТР; с 8.00 до 21.30 – у монумента Победы.



В этот день поисковой отряд «Нефтехимик» примет от жителей города заявки на розыск родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны. Участники акции смогут узнать о подвигах, боевых наградах, местах захоронения участников войны, а также найти связанные с ними документы.



Для заявки необходимо знать фамилию, имя и отчество разыскиваемого, год рождения, место рождения, дату и место призыва, а также ФИО его ближайших родственников.