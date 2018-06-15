Поисковики помогут жителям Нижнекамска узнать о подвигах своих родных

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Нижнекамский поисковой отряд примет от жителей города заявки на розыск родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
22 июня в городе на Каме пройдет акция «Судьба солдата», приуроченная ко Дню памяти и скорби. В этот день бойцы поискового отряда «Нефтехимик» соберут и обработают заявки от населения на розыск информации о погибших и пропавших без вести в годы войны.
Также все желающие смогут узнать о совершенных подвигах, боевых наградах, местах захоронения участников войны, а также найти связанные с ними документы.
Для подачи заявки необходимо знать фамилию, имя и отчество разыскиваемого, его год рождения, место рождения, дату и место призыва, ФИО ближайших родственников солдата (это жена, отец, мать).
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22 июня в городе на Каме пройдет акция «Судьба солдата», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
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