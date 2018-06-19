Посмотреть матчи ЧМ в Казани хотят жители 75 регионов России

Среди регионов, откуда поступило наибольшее количество заявок на период мундиаля, лидируют Москва, Пермский край, Башкортостан, Свердловская область.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу в столице Татарстана изъявили желание жители 75 регионов России, об этом свидетельствуют данные Суточно.ру.

Среди регионов, откуда поступило наибольшее количество заявок на проживание в период мундиаля, лидируют Москва, Пермский край, Башкортостан, Свердловская и Челябинская области.

Наименьшее предпочтение смотреть матчи в Казани зафиксировано у жителей из Республики Тыва, Республики Калмыкии, Ставропольского края, Брянской области и Республики Хакасии.

Генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов отметил, что на период ЧМ-2018 сервис зафиксировал заявку на проживание в Казани на сумму 320 тысяч рублей. Всего на время матчей пользователи Суточно.ру оставили заявки на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань попала в топ-5 среди городов ЧМ-2018 на стадии плей-офф.