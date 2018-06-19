Пошлины не затронут лекарства из США

Введенные меры не навредят российским потребителям.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Лекарства не войдут в перечень американских товаров, попадающих под ответные пошлины России, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Пошлины будут введены на те товары, которые не навредят российским потребителям и не скажутся негативно на инвестиционных процессах.

В частности, в список товаров из США, облагаемых пошлинами, входит строительно-дорожная техника, отметил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия введет дополнительные пошлины на импорт товаров из США.