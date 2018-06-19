Россия введет дополнительные пошлины на импорт товаров из США

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Россия введет дополнительные пошлины на импорт американских товаров, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА Новости.
Ограничительные меры станут ответом на введение пошлин на сталь и алюминий.
«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — сказал Орешкин.
Ограничения коснутся только имеющей российские аналоги продукции. По словам министра, введение дополнительных пошлин не скажется на макроэкономических показателях.
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