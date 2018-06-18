«Нафтогаз» оспорил решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Украинская компания «Нафтогаз» подала представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного коммерческого директора концерна Юрия Витренко.
Жалобы украинской компании будут рассмотрены публично, отметил Витренко.
Ранее «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда по вопросу о поставках газа через Украину. Таким образом, украинская компания лишилась оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом.
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