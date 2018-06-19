В Казанском Кремле прозвучит моноопера «Дневник Анны Франк»

Опера приурочена ко Дню памяти и скорби и впервые пройдет на открытом воздухе в рамках фестиваля Kremlin confederation of art.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). 22 июня, в день начала войны, в Пушечном дворе Казанского Кремля прозвучит моноопера Григория Фрида «Дневник Анны Франк», сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



Опера приурочена ко Дню памяти и скорби и впервые пройдет на открытом воздухе в рамках фестиваля Kremlin confederation of art в сопровождении молодежного симфонического оркестра фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando. В постановке также примут участие студенты театрального училища.



В 1960 году московский композитор Григорий Фрид прочел книгу «Дневник Анны Франк» и создал оперу по ее мотивам. Тяжелую и совсем не детскую историю о 13-летней еврейской девочке, погибшей в нацистском концлагере, воплощают на сцене совсем молодые музыканты и актеры. Эта постановка о силе духа, о любви и желании жить слушается на одном дыхании и не оставит равнодушными своих зрителей.