Казанский Кремль приглашает на фестиваль The Kremlin Confederation of ART

Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Музее-заповеднике Казанский Кремль в рамках мундиаля проходит фестиваль The Kremlin Confederation of ART, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий (Confederation – с англ. языка означает «союз»).



В рамках мероприятия зритель сможет насладиться различными видами искусства – хореографией, вокалом, поэтическим словом, театральными постановками и уличным перформансом.



В сопровождении симфонического оркестра Фонда Sforzando под открытым небом гости фестиваля услышат монооперу Григория Фрида «Дневники Анны Франк».



Гостей и жителей Казани ждут яркие выступления молодых и интересных музыкантов, исполняющих альтернативную музыку на татарском языке.

Также состоится презентация нового проекта – ELECTRA SHOW. Электро-оркестр исполнит известные произведения в новом звучании.

