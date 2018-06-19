Кот Ахилл предсказал победу сборной России над Египтом

Кот-предсказатель выбрал миску с флажком России.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа в Петербурге предсказал победу сборной России над Египтом в матче чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

В две одинаковые миски с флажками стран насыпали корм, и выпустили кота на удалении от них. Ахилл сразу направился к миске с флагом России и съел оттуда весь корм.

После этого кот перешел к миске с флажком команды соперника и продолжил трапезу, однако организаторы предсказания уверены, что выбор был сделан в пользу России.

Встреча российской и египетской команд состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, и начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018.