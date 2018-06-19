В библиотеке для слепых откроется тактильная экспозиция памятников Татарстана

Для посетителей библиотеки подготовлены 3D-макеты Спасской башни Казанского Кремля, Губернаторского дворца, башни Сююмбике и Благовещенского собора.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Завтра, 20 июня, в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих откроется тактильная экспозиция архитектурных памятников Татарстана, сообщает пресс-служба учреждения.

Специалисты библиотеки представят проект «Татарстан осязаемый», который реализован совместно с организациями «Казань Дизайн» и «abs3d Казань».

Для посетителей библиотеки подготовлены 3D-макеты Спасской башни Казанского Кремля, Губернаторского дворца, башни Сююмбике, Благовещенского собора, мечети Кул Шариф.



Автор проекта Гелюся Закирова отмечает, что люди с дефектом зрения смогут, используя копии и макеты в формате 3D, «рассмотреть» как отдельные детали, так и общую композицию сооружений, представить объем и форму, наравне со всеми постичь красоту архитектурных памятников.