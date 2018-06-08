3D макеты достопримечательностей Казани изготовлены для слепых и слабовидящих

В настоящее время макеты проходят тесты среди незрячих экспертов – волонтеров и специалистов, работающих с незрячими.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках проекта «Татарстан осязаемый» завершились работы по созданию тактильной коллекции архитектурных памятников Татарстана, сообщает пресс-служба библиотеки.

Всего изготовлены пять 3D макетов. Это самые популярные символы Татарстана – Спасская башня Казанского Кремля, Губернаторский дворец, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть «Кул-Шариф».

По словам автора проекта Гелюси Закировой, благодаря проекту у незрячих людей появилась уникальная возможность в буквальном смысле прикоснуться к узнаваемым во всем мире символам Татарстана. В настоящее время макеты проходят тесты среди незрячих экспертов – волонтеров и специалистов, работающих с незрячими.

В преддверии чемпионата мира по футболу в библиотеке для слепых планируется открытие адаптированной под восприятие инвалидов по зрению выставки-экспозиции об архитектурных памятниках. Кроме того, здесь будут размещены информационные материалы в шрифте Брайля и укрупненном виде.