Сборная Испании выложила в Twitter видеоролик о путешествии в Казань

Испанские футболисты прилетели в столицу Татарстана днем 19 июня и сыграют на Kazan-Arena один из матчей чемпионата мира.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Видеоролик о путешествии из Краснодара в Казань появился в официальном микроблоге сборной Испании по футболу в Twitter'е.

В Татарстан испанская команда прилетела днем 19 июня, чтобы провести матч группового этапа чемпионата мира против сборной Ирана.

Во время выступления на мундиале в России команда Фернандо Йерро базируется в Краснодаре. В Казани 20 июня «красная фурия» проведет матч группового этапа против сборной Ирана, матч состоится на Kazan-Arena и стартует в 21.00 по Москве.

