Испанцы прилетели в Казань на матч чемпионата мира против сборной Ирана

Игра второго тура группы B пройдет в Казани 20 июня, она начнется в 21 час по московскому времени.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Испании по футболу прилетела в Казань на матч чемпионата мира против команды Ирана, который пройдет на стадионе Kazan-Arena 20 июня и начнется в 21 час по Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте испанской сборной в Twitter'е.

Самолет с «красной фурией» на борту приземлился в казанском аэропорту днем 19 июня. Во время чемпионата мира испанцы базируются в Краснодаре, проживая и тренируясь в академии одноименного футбольного клуба российской Премьер-лиги. В первом туре группового этапа мундиаля подопечные Фернандо Йерро выдали потрясающий спектакль против сборной Португалии – игра прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:3.

Именно испанцы стали героями одного из крупнейших скандалов на этом чемпионате мира – наставник команды Хулен Лопетеги подписал контракт с мадридским «Реалом» и должен был приступить к работе в клубе после окончания чемпионата мира. Боссы «Реала» объявили о подписании тренера до старта мундиаля, чтобы исключить возможные спекуляции и слухи. Однако испанской Федерации футбола это не понравилось, и Лопетеги уволили из сборной за день до старта турнира. Новым главным тренером команды назначили Фернандо Йерро.

Сборная Испании однажды в своей истории становилась чемпионом мира по футболу – в 2010 году в ЮАР в финале мундиаля испанцы обыграли сборную Нидерландов со счетом 1:0 благодаря голу Андреса Иньесты в добавленное время. Спустя четыре года «красная фурия» не смогла выйти из группы, уступив Нидерландам (1:5) и чилийцам (0:2). На чемпионате мира в России подопечные Йерро играют в группе с командами Португалии, Ирана и Марокко. Победа над сборной Ирана в Казани может обеспечить испанцам путевку в плей-офф мундиаля.