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Алексей Анисимов

18 июня 2018, 20:58

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Сборная Ирана прилетела в Казань на матч чемпионата мира

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Фото: соцсети

В столице Татарстана иранцы 20 июня сыграют против команды Испании.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Ирана прилетела в Казань на матч чемпионата мира по футболу против команды Испании, который состоится 20 июня. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте сборной Ирана. 

Самолет с иранской сборной приземлился в аэропорту Казани около 18.30 (мск). Подопечные Карлуша Кейруша живут и тренируются в Московской области на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке. В первом туре чемпионата мира иранцы обыграли сборную Марокко (1:0), а испанская команда в сумасшедшем по накалу и результативности матче сыграла вничью с португальцами (3:3). В Казань сборная Ирана прилетела в статусе лидера группы B. В составе этой команды играет известный казанским болельщикам Сердар Азмун, выступающий за казанский «Рубин» — форвард уже забивал за сборную на «Казань-Арене» в товарищеском матче с россиянами. 

Иранцы занимают в рейтинге ФИФА 37-е место, и это третий показатель в группе B — сборная Португалии разместилась на четвертой строчке рейтинга, испанцы занимают 10-ю позицию. Именно поэтому фаворитом предстоящего в Казани матча считается сборная Испании: букмекеры предлагают на победу Ирана ставки с коэффициентом 23.50, тогда как успех испанцев оценивается коэффициентом в 1.17. 

Завтра, 19 июня, сборная Ирана проведет официальную тренировку и пресс-конференцию на стадионе «Казань-Арена». Испанская команда прибудет в столицу Татарстана 19 июня и также опробует газон арены, а главный тренер пообщается с журналистами. Матч между сборными Испании и Ирана пройдет в Казани 20 июня и начнётся в 21.00 (мск). 

Ожидается, что на эту игру в столицу Татарстана приедут несколько тысяч иранских болельщиков, для которых запустили специальные авиарейсы. Испанское издание AS пишет, что в Казань прибудет около 15 тысяч поклонников сборной Ирана.

 

تيم ملي فوتبال ايران به كازان رسيد #تيم_ملي #جام_جهانی #fifaworldcup #kazan @teammellifootball

Публикация от teammellifootball (@teammellifootball)

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