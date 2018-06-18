С днем рождения, любимый: Пугачева поздравила Галкина с 42-летием

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Певица Алла Пугачева поздравила своего супруга – шоумена Максима Галкина с днем рождения. Сегодня ведущий «Первого канала» отмечает 42 года.
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!» – написала Примадонна и сопроводила запись смайлами в виде сердец (орфография автора сохранена – прим. Т-и).
Поклонники присоединились к поздравлениям. «С Днем Рождения!!! Счастья и всех благ Вашей семье», «С днем рождения, Максим!!! Удачи Вам, здоровья, счастья и прекрасного настроения!!!», «С днем рождения Максим. Здоровья во все органы и денег во все карманы», – написали фолловеры Пугачевой.
Сейчас вся семья Аллы Борисовны отдыхает на Кипре. Для детей – двойняшек Лизы и Гарри пара сняла дом на берегу Средиземного моря.
В апреле этого года наследники Галкина стали гражданами Кипра, так как семья обзавелась недвижимостью в этой стране, однако апартаменты артистов пока не готовы к проживанию.
Админ: С Днём Рождения, М.А.Г. ! 😀 #максимгалкин #лучшевсех 💪😎 #сднемрождения 🎉
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