Главное
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Татар-информ

18 июня 2018, 15:29

Шоу-бизнес

С днем рождения, любимый: Пугачева поздравила Галкина с 42-летием

Рекомендуем

Фото: соцсети

Сейчас вся семья Аллы Борисовны отдыхает на Кипре.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Певица Алла Пугачева поздравила своего супруга – шоумена Максима Галкина с днем рождения. Сегодня ведущий «Первого канала» отмечает 42 года.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!» – написала Примадонна и сопроводила запись смайлами в виде сердец (орфография автора сохранена – прим. Т-и).

Поклонники присоединились к поздравлениям. «С Днем Рождения!!! Счастья и всех благ Вашей семье», «С днем рождения, Максим!!! Удачи Вам, здоровья, счастья и прекрасного настроения!!!», «С днем рождения Максим. Здоровья во все органы и денег во все карманы», – написали фолловеры Пугачевой.

Сейчас вся семья Аллы Борисовны отдыхает на Кипре. Для детей – двойняшек Лизы и Гарри пара сняла дом на берегу Средиземного моря.

В апреле этого года наследники Галкина стали гражданами Кипра, так как семья обзавелась недвижимостью в этой стране, однако апартаменты артистов пока не готовы к проживанию.

 

Админ: С Днём Рождения, М.А.Г. ! 😀 #максимгалкин #лучшевсех 💪😎 #сднемрождения 🎉

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Следующая новость

Егор Крид откровенно поиздевался над победительницей «Холостяка»
Новости дня
17:59
Иосиф Кобзон госпитализирован в онкологический центр
17:58
Казанский университет талантов открыл набор в летнюю молодежную школу
17:46
Около 200 добровольцев очистили озеро Глубокое
17:38
Казанский Кремль приглашает на фестиваль The Kremlin Confederation of ART

Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий.

17:23
Рейс Новосибирск – Москва экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки

43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

17:14
Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ

Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова не исключила присутствие на церемонии Президента страны.

17:13
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.

17:11
Мэр Казани заявил о намерении посетить 1/4 финала ЧМ-2018 при участии в нем сборной России

Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, планирует ли посещать матчи в других городах.

17:09
В Татарстане в детском лагере «Пламя» этим летом отдохнут более 700 юных футболистов

В лагере татарстанцы пройдут спортивно-оздоровительную программу и повысят уровень навыков в футболе, баскетболе и плавании.

17:04
Ильсур Метшин: Пока ни о какой отмене концерта Земфиры в Казани не слышали

Ранее в СМИ сообщили об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде.

17:01
В Нижнекамске на видео сняли таран трех автомобилей экскаватором

ДТП с участием строительной техники и легковушек произошло сегодня днем на улице Химиков.

17:00
Корейцы проиграли сборной Швеции в матче чемпионата мира
16:50
Почти 6 тыс. татарстанских школьников проведут летний отдых на Черном море
16:40
Мам Татарстана бесплатно обучат основам бизнеса

С 9 по 13 июля в Казани пройдет бизнес-тренинг для декретниц.

16:28
Полумарафон в Зеленодольске собрал 1500 участников

Самой популярной среди участников забега оказалась дистанция в 10 км.

16:10
Госдума планирует рассмотреть законопроект о пенсионной реформе 19 июля
16:08
Ильсур Метшин: ДПС – это не благотворительный фонд, ее сотрудники должны быть строгими

Мэр Казани прокомментировал ситуации, когда в период чемпионата мира по футболу его дважды останавливали инспекторы ГИБДД.

16:07
В Казани ищут пропавшего 98-летнего мужчину

Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.

16:00
В Казани освятили кресты воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери

Пять золотых символов православной веры, специально изготовленные московскими мастерами, засверкали на куполах православной святыни.

15:48
В Риге врач отказалась обследовать русскоязычного ребенка
15:37
В Казани за кражу медицинского спирта задержали грабителя-инвалида

46-летний мужчина настолько хотел опохмелиться, что даже костыли и закрытые двери медцентра не стали для него препятствием.

15:31
Мексиканцы привезли на чемпионат мира в Россию картонную копию друга, которого не пустила жена

Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.

15:30
Ростех впервые поставил партию российской медицинской техники в Китай
15:28
В этом году на капремонт детских лагерей Татарстана выделили 200 млн рублей

Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.

15:25
В Казани на Сабантуй ждут зарубежных гостей ЧМ-2018

В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.

События

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить

18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей