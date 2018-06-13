Эрдоган пообещал применить С-400 в случае необходимости

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Турция готова будет при необходимости использовать зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает RT со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Турция не будет просто закупать С-400, а потом отвозить их в хранилища, в случае необходимости мы будем их использовать, сказал Эрдоган.
«Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны зависеть от США?» — добавил турецкий лидер.
По его словам, ранее Анкара много лет просила «подобные системы» у Вашингтона, но американский конгресс отказался разрешать их продажу Турции, тогда как Россия отреагировала привлекательным предложением.
Российская сторона готова была даже пойти на совместное производство, а также предложила хорошие условия предоставления кредита, пояснил Президент Турции.
Ранее сообщалось, что американское издание восхитилось российской ЗРС С-500.
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